Хабиб − об анонсе боев Махачева и Умара: «Два титульника за ночь − надеюсь, я выдержу»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс боев Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

«Сразу два боя за пояс UFC. По-моему, так не бывает. Или не было, что ли. Что за ночь предстоит… Надеюсь, я выдержу», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

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