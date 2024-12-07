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Махачев – о UFC 311: «Это будет долгая ночь для Хабиба»

Ислам Махачев пошутил о большом количестве работы для Хабиба на UFC 311.

«Мы попробуем сделать все легко. Но это будет долгая ночь для Хабиба Нурмагомедова. Кард открывается поединком Тагира Уланбекова. Еще я и Умар... Я переживаю за Хабиба», – признался чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, бой Махачева и Армана Царукяна возглавит UFC 311. Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов подерутся в соглавном поединке. Тагир Уланбеков подерется с Клейтоном Карпентером в ранних прелимах. Турнир состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (США).

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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