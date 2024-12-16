Менеджер Усика: «Если Александр победит Фьюри, то следующим поединком может стать реванш с Дюбуа»

Менеджер Усика назвал возможного следующего соперника боксера.

«Даниэль Дюбуа выглядел очень хорошо в бою против Энтони Джошуа . Теперь он владеет титулом IBF.

Если Усик победит Фьюри , то я думаю, что бой реванш с Дюбуа был бы хорошим вариантом. Александр станет дважды бесспорным чемпионом тяжелого веса», – заявил менеджер Эгис Климас .

Напомним, реванш Александр Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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