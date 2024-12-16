Менеджер Усика: «Если Александр победит Фьюри, то следующим поединком может стать реванш с Дюбуа»
Менеджер Усика назвал возможного следующего соперника боксера.
«Даниэль Дюбуа выглядел очень хорошо в бою против Энтони Джошуа. Теперь он владеет титулом IBF.
Если Усик победит Фьюри, то я думаю, что бой реванш с Дюбуа был бы хорошим вариантом. Александр станет дважды бесспорным чемпионом тяжелого веса», – заявил менеджер Эгис Климас.
Напомним, реванш Александр Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Даниэль Дюбуа: «Наше дело с Усиком точно не закончено. В следующий раз я пройду его насквозь»
Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: DAZN
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