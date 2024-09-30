Дюбуа поднялся на второе место в рейтинге тяжеловесов по версии The Ring
Даниэль Дюбуа вышел на второе место в рейтинге тяжелого дивизиона .
Выше него только Александр Усик, который считается чемпионом дивизиона, и Тайсон Фьюри, расположившийся на строчку ниже.
Напомним, 21 сентября Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона тяжелого веса по версии IBF.
Тренер Дюбуа: «Усик – исключительный боксер, но лжец и обманщик. Призываю его к реваншу с Даниэлем»
Фьюри − Усику после боя Дюбуа и Джошуа: «Ты преподал им обоим хороший урок»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
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