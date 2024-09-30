Дюбуа поднялся на второе место в рейтинге тяжеловесов по версии The Ring

Даниэль Дюбуа вышел на второе место в рейтинге тяжелого дивизиона .

Выше него только Александр Усик , который считается чемпионом дивизиона, и Тайсон Фьюри , расположившийся на строчку ниже.

Напомним, 21 сентября Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона тяжелого веса по версии IBF.

Тренер Дюбуа: «Усик – исключительный боксер, но лжец и обманщик. Призываю его к реваншу с Даниэлем»

Фьюри − Усику после боя Дюбуа и Джошуа: «Ты преподал им обоим хороший урок»