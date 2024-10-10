Даниэль Дюбуа: «Наше дело с Усиком точно не закончено. В следующий раз я пройду его насквозь»
Даниэль Дюбуа обещает победить Александра Усика в реванше.
«Наше дело с Усиком точно не закончено. Когда я подерусь с ним в следующий раз, будет совершенно другой результат. Пройду его насквозь. Я очень сильно улучшился», – сказал чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа.
В 2023 году Александр Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Seconds Out
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