Тренер Дюбуа: «Усик – исключительный боксер, но лжец и обманщик. Призываю его к реваншу с Даниэлем»
«Усик – фальшивка. Исключительный боксер, но лжец и обманщик. Это парень, который считает себя богобоязненным человеком и постоянно крестится. Если вы верите в того же Бога, что и я, то одна из десяти заповедей гласит, что нельзя обманывать.
За игру и обман, который он проделал в бою с Даниэлем, он должен получить «Оскар». Я призываю Усика вернуться на ринг с Дюбуа», – заявил Дон Чарльз.
Напомним, что в пятом раунде боя между Дюбуа и Усиком рефери зафиксировал удар ниже пояса со стороны британца, после чего остановил поединок на несколько минут. В девятом раунде украинец нокаутировал британца.
Менеджер Усика: «Реванш с Дюбуа? Если он готов драться, то это вполне реально»
Что такое удар ниже пояса? Разобрали с судьей на примере боя Усик – Дюбуа
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий