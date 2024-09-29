Тренер Дюбуа: «Усик – исключительный боксер, но лжец и обманщик. Призываю его к реваншу с Даниэлем»

Тренер Дюбуа хочет реванш Даниэля с Александром Усиком.

«Усик – фальшивка. Исключительный боксер, но лжец и обманщик. Это парень, который считает себя богобоязненным человеком и постоянно крестится. Если вы верите в того же Бога, что и я, то одна из десяти заповедей гласит, что нельзя обманывать.

За игру и обман, который он проделал в бою с Даниэлем, он должен получить «Оскар». Я призываю Усика вернуться на ринг с Дюбуа », – заявил Дон Чарльз .

Напомним, что в пятом раунде боя между Дюбуа и Усиком рефери зафиксировал удар ниже пояса со стороны британца, после чего остановил поединок на несколько минут. В девятом раунде украинец нокаутировал британца.

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