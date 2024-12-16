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Манел Капе: «Если я не получу титульник, то приду к Уайту домой»

Манел Капе хочет титульный поединок.

«Если я не получу титульный бой, то приду к Дане Уайту домой», – заявил боец UFC Манел Капе.

Напомним, Капе победил Бруно Силву техническим нокаутом в поединке на UFC on ESPN 63.

Адесанья – о вызове Капе: «Это показывает, что я все время в его голове»

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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Манел Капе
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