Манел Капе: «Если я не получу титульник, то приду к Уайту домой»
Манел Капе хочет титульный поединок.
«Если я не получу титульный бой, то приду к Дане Уайту домой», – заявил боец UFC Манел Капе.
Напомним, Капе победил Бруно Силву техническим нокаутом в поединке на UFC on ESPN 63.
Адесанья – о вызове Капе: «Это показывает, что я все время в его голове»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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