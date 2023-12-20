Артем Резников: «Если скажешь что-то плохое про Хабиба, Емельяненко или Шлеменко – захейтят без разбора»

Казахстанский боец АСА в легком весе Артем Резников верит в возможность боя с Александром Шлеменко.

– Камил Гаджиев сказал, что если кто-то хочет высказать нехорошо про Хабиба Нурмагомедова, Федора Емельяненко или Александра Шлеменко, перед этим нужно серьезно подумать.

– Да, так и есть. Если скажешь что-то плохое про них, захейтят. Не будут выяснять, кто прав, а кто виноват.

– Пожалели ли вы на каком-то этапе, что вообще ввязались в дискуссию со Шлеменко?

– Вообще не пожалел. Пошел и высказался за друзей. До людей, которые фанатеют как зомбированные, никогда не сможешь донести правду.

– Рассматриваете ли вы бой со Шлеменко? Может бросите вызов?

– Кидать вызов смысла нет. Я в Гран-при ACA дерусь. Я сомневаюсь, что он пойдет в ACA. Но в дальнейшем будущем вполне возможно, – отметил Резников.

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