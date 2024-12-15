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Белал Мухаммад: «Бакли нокаутирует Усмана»

Белал Мухаммад сделал прогноз на бой Хоакина Бакли и Камару Усмана.

«Бакли нокаутирует Усмана», – написал Белал Мухаммад.

Бакли победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. Врач остановил поединок из-за сечки у Ковингтона.

Хоакин Бакли вызвал на бой Камару Усмана

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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