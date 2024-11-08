Холлоуэй – о Перейре: «Меня вдохновило, как он вернулся после финиша от Адесаньи»
Макс Холлоуэй высказался об Алексе Перейре.
«Мы видели, как Алекса Перейру финишировали. В следующем бою он боролся за место претендента №1, потом – за титул, а сейчас у него невероятный чемпионский забег.
Давайте брать с него пример, давайте сделаем это. Меня это вдохновляет, он просто зверь», – сказал легковес UFC Макс Холлоуэй.
Напомним, что Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру в мае-2023, после чего бразилец ушел в полутяжелый вес, где стал чемпионом и трижды защитил титул.
Джонс хочет драться с Перейрой: «Мы ровесники, это финансово выгодный бой»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: канал Макса Холлоуэя
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости