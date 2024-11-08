Холлоуэй – о Перейре: «Меня вдохновило, как он вернулся после финиша от Адесаньи»

Макс Холлоуэй высказался об Алексе Перейре.

«Мы видели, как Алекса Перейру финишировали. В следующем бою он боролся за место претендента №1, потом – за титул, а сейчас у него невероятный чемпионский забег.

Давайте брать с него пример, давайте сделаем это. Меня это вдохновляет, он просто зверь», – сказал легковес UFC Макс Холлоуэй .

Напомним, что Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру в мае-2023, после чего бразилец ушел в полутяжелый вес, где стал чемпионом и трижды защитил титул.

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