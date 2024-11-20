Адесанья и Имавов возглавят турнир UFC Fight Night 250 («Двоечка ММА»)
Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов подерутся 1 февраля в Саудовской Аравии.
По информации автора телеграм-канала «Двоечка ММА» Алексея Авсеньева, поединок Исраэля Адесаньи и Нассурдина Имавова состоится 1 февраля и возглавит турнир UFC Fight Night 250, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Адесанья идет на серии из двух поражений в титульных боях. Впервые с боя против Андерсона Сильвы в 2019 году Исраэль будет драться не за пояс. Имавов идет на серии из трех побед после проигрыша Шону Стрикленду и ноу-контеста с Крисом Кертисом.
Хамзат Чимаев: «Дрикус, Адесанья, Стрикленд – мне все равно. Я дерусь за деньги и за пояс»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Двоечка ММА»
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