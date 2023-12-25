Конор хочет провести бой с Пакьяо: «Передайте Мэнни, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной»

Конор Макгрегор рассказал о желании провести бой против Мэнни Пакьяо.

«Мне нравится , очень нравится. Но передайте ему, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал.

Пусть разрешит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?» – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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