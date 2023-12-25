Конор хочет провести бой с Пакьяо: «Передайте Мэнни, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной»

Теги Мэнни Пакьяо MMA Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор рассказал о желании провести бой против Мэнни Пакьяо.

«Мне нравится Мэнни, очень нравится. Но передайте ему, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал.

Пусть разрешит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?» – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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5 комментариев
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Макгрегор живое воплощение того, как можно легко прозябать уважение и авторитет, если за метелкой не следить.
Он уже столько раз кого-то вызывал на виртуальный бой и даже не начинал там хоть какую-нибудь подготовку и вообще бухая в барах и куря сигары...что на него уже всё давно фуй забили)
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Пакьяо должен больше 10 кг набрать для нынешнего Конора
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Конор не вдупляет, что будь у него яйца как у Мэнни, он бы с места сойти не смог!!!;))
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Выйди с Чендлером подерись, храбрец ирландский.
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Ответ Александр Илькевич
Макгрегор живое воплощение того, как можно легко прозябать уважение и авторитет, если за метелкой не следить. Он уже столько раз кого-то вызывал на виртуальный бой и даже не начинал там хоть какую-нибудь подготовку и вообще бухая в барах и куря сигары...что на него уже всё давно фуй забили)
Уважение и авторитет твой потерял?) чувак элементарно последнее событие саудовской аравии, где все мировые звезды подходили к нему поздороваться обняться, поговорить) так о чем ты говоришь?

Пс грустно конечно когда перестает уважать сам Александр Илькевич, но пережить можно
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