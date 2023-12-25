Конор хочет провести бой с Пакьяо: «Передайте Мэнни, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной»
Конор Макгрегор рассказал о желании провести бой против Мэнни Пакьяо.
«Мне нравится Мэнни, очень нравится. Но передайте ему, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал.
Пусть разрешит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?» – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Что Конор минуту кричал на ухо Роналду?
Он уже столько раз кого-то вызывал на виртуальный бой и даже не начинал там хоть какую-нибудь подготовку и вообще бухая в барах и куря сигары...что на него уже всё давно фуй забили)
Пс грустно конечно когда перестает уважать сам Александр Илькевич, но пережить можно