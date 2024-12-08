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Умар Кремлев: «В следующем году можем провести в России бой Мэнни Пакьяо»

Умар Кремлев хочет устроить бой Мэнни Пакьяо в России.

«Бой Мэнни можем провести в России в следующем году. Еще будем обсуждать с ним, в том числе соперников», – заявил глава IBA Умар Кремлев.

Напомним, Пакьяо – бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В последний раз он дрался в 2021 году.

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Мэнни Пакьяо введут в Международный зал боксерской славы в 2025 году

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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