Умар Кремлев: «В следующем году можем провести в России бой Мэнни Пакьяо»
Умар Кремлев хочет устроить бой Мэнни Пакьяо в России.
«Бой Мэнни можем провести в России в следующем году. Еще будем обсуждать с ним, в том числе соперников», – заявил глава IBA Умар Кремлев.
Напомним, Пакьяо – бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В последний раз он дрался в 2021 году.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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