Анатолий Токов: «Хочу выступать в полутяжелом дивизионе PFL. Надеюсь, меня туда возьмут»

Анатолий Токов хочет попасть в PFL.

«Перейти в полутяжелый вес, чтобы участвовать в Гран-при PFL? Да, я надеюсь, что меня туда возьмут. Хочу попробовать.

Я не стал бы сильно поднимать вес, может быть, на два или три килограмма. Физуху надо добавлять, борцовский функционал, но я хочу попробовать.

PFL в Гран-при проводит бои часто, примерно раз в полтора месяца. И мне главное первый бой пройти, а дальше весогонщикам уже будет тяжелее», – заявил экс-боец Bellator Анатолий Токов .

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Шлеменко не верит Токову: «Как можно воспринимать его слова? Он упоминал, что я жаловался на судейство в первом бою. Когда это было? Где? Источник пусть предоставит»