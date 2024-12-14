Анатолий Токов: «Хочу выступать в полутяжелом дивизионе PFL. Надеюсь, меня туда возьмут»
Анатолий Токов хочет попасть в PFL.
«Перейти в полутяжелый вес, чтобы участвовать в Гран-при PFL? Да, я надеюсь, что меня туда возьмут. Хочу попробовать.
Я не стал бы сильно поднимать вес, может быть, на два или три килограмма. Физуху надо добавлять, борцовский функционал, но я хочу попробовать.
PFL в Гран-при проводит бои часто, примерно раз в полтора месяца. И мне главное первый бой пройти, а дальше весогонщикам уже будет тяжелее», – заявил экс-боец Bellator Анатолий Токов.
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Шлеменко не верит Токову: «Как можно воспринимать его слова? Он упоминал, что я жаловался на судейство в первом бою. Когда это было? Где? Источник пусть предоставит»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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