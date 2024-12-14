Джошуа ставит на Усика в реванше с Фьюри: «Будет конкурентный бой в начале, но чувствую, что Александр победит»
Энтони Джошуа считает, что Александр Усик снова победит Тайсона Фьюри.
«Это будет конкурентный бой в первых раундах. Но, в конце концов, чувствую, что Александр Усик снова победит. Это мастер своего дела. Он выиграет, ведь в этом деле у него мало соперников», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.
Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Даниэль Дюбуа: «Уверен, что реванш с Джошуа может состояться»
Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа претендуют на звание боксера года в Великобритании
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Boxing Insider
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