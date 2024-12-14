Джошуа ставит на Усика в реванше с Фьюри: «Будет конкурентный бой в начале, но чувствую, что Александр победит»

Энтони Джошуа считает, что Александр Усик снова победит Тайсона Фьюри.

«Это будет конкурентный бой в первых раундах. Но, в конце концов, чувствую, что Александр Усик снова победит. Это мастер своего дела. Он выиграет, ведь в этом деле у него мало соперников», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа .

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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