Турки Аль эш-Шейх хочет провести реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри

Турки Аль аш-Шейх рассказал, что хочет устроить реванш Кличко и Фьюри.

«Результат боя Тайсона Фьюри против Александра Усика ждет много людей. Особенно Дюбуа и Джошуа. Но я мечтаю дать шанс Владимиру Кличко вернуться и получить возможность стать самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе», – сказал председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх .

Самый возрастной чемпион мира в тяжелом весе – Джордж Форман, он выиграл титул в 45 лет. Владимиру Кличко сейчас 48 лет.

В 2015 году Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей.

Усик и Фьюри сошли с ума – мерещатся друг другу в лицах прохожих. Козырное промо реванша