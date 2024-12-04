Турки Аль эш-Шейх хочет провести реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри
Турки Аль аш-Шейх рассказал, что хочет устроить реванш Кличко и Фьюри.
«Результат боя Тайсона Фьюри против Александра Усика ждет много людей. Особенно Дюбуа и Джошуа. Но я мечтаю дать шанс Владимиру Кличко вернуться и получить возможность стать самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе», – сказал председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
Самый возрастной чемпион мира в тяжелом весе – Джордж Форман, он выиграл титул в 45 лет. Владимиру Кличко сейчас 48 лет.
В 2015 году Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей.
Усик и Фьюри сошли с ума – мерещатся друг другу в лицах прохожих. Козырное промо реванша
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN
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