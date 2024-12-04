Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа претендуют на звание боксера года в Великобритании
Объявили претендентов на звание боксера года в Великобритании.
Тайсон Фьюри, Джош Келли, Энтони Джошуа, Лоуренс Околи, Джошуа Буатси, Крис Билл-Смит, Деннис Макканн, Фабио Уордли, Ник Болл и Даниэль Дюбуа претендуют на награду British Boxing Awards.
Церемония награждения пройдет в Лондоне 28 марта.
Фьюри проведет реванш с Александром Усиком 21 декабря.
Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: British Boxing Awards
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