Даниэль Дюбуа: «Уверен, что реванш с Джошуа может состояться»

Даниэль Дюбуа поделился планами на 2025 год.

«Рад, что смогу провести бой с Джозефом Паркером и защитить пояс. Я уверен, что реванш с Джошуа может состояться в будущем. Я перехожу на новый уровень и становлюсь лучше во всех направлениях», – сказал Даниэль Дюбуа .

Бой Дюбуа против Паркера состоится 22 февраля.

Владимир Кличко отказался от боя с Даниэлем Дюбуа из-за негативной реакции медиа на бой Тайсона и Пола (Daily Mail)