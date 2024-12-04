Даниэль Дюбуа: «Уверен, что реванш с Джошуа может состояться»
Даниэль Дюбуа поделился планами на 2025 год.
«Рад, что смогу провести бой с Джозефом Паркером и защитить пояс. Я уверен, что реванш с Джошуа может состояться в будущем. Я перехожу на новый уровень и становлюсь лучше во всех направлениях», – сказал Даниэль Дюбуа.
Бой Дюбуа против Паркера состоится 22 февраля.
Владимир Кличко отказался от боя с Даниэлем Дюбуа из-за негативной реакции медиа на бой Тайсона и Пола (Daily Mail)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
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