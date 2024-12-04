Шон О’Мэлли хочет провести реванш с Мерабом Двалишвили в апреле 2025 года
Шон О’Мэлли рассказал, когда может провести следующий бой.
О’Мэлли заявил, что хочет вернуться в апреле для проведения реванша с Мерабом Двалишвили. Сейчас боец UFC восстанавливается после операции на бедре.
О’Мэлли и Двалишвили дрались на UFC 306 – в титульном поединке Двалишвили победил единогласным решением судей.
Петр Ян: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли, но он выбыл на 12 месяцев, может, забеременел»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости