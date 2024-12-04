Шон О’Мэлли хочет провести реванш с Мерабом Двалишвили в апреле 2025 года

Шон О’Мэлли рассказал, когда может провести следующий бой.

О’Мэлли заявил, что хочет вернуться в апреле для проведения реванша с Мерабом Двалишвили . Сейчас боец UFC восстанавливается после операции на бедре.

О’Мэлли и Двалишвили дрались на UFC 306 – в титульном поединке Двалишвили победил единогласным решением судей.

Петр Ян: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли, но он выбыл на 12 месяцев, может, забеременел»