Александр Волков: «Готов драться и с Джонсом, и с Аспиналлом. Для меня тут нет проблем»

Александр Волков готов драться с Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом.

«Не знаю, что будет с Джонсом . Но я готов драться и с ним, и с Томом Аспиналлом . Для меня тут проблем нет», – сказал боец UFC Александр Волков .

Волков − о бое с Джонсом: «Джон не будет драться со мной, он принимает только суперпоединки»

А Волкова точно засудили?