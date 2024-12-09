Александр Волков: «Готов драться и с Джонсом, и с Аспиналлом. Для меня тут нет проблем»
Александр Волков готов драться с Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом.
«Не знаю, что будет с Джонсом. Но я готов драться и с ним, и с Томом Аспиналлом. Для меня тут проблем нет», – сказал боец UFC Александр Волков.
Волков − о бое с Джонсом: «Джон не будет драться со мной, он принимает только суперпоединки»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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