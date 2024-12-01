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Дэн Харди: «Джонс – не лучший тяжеловес мира. Это определит бой Нганну и Аспиналла»

Дэн Харди не считает Джона Джонса лучшим бойцом тяжелого веса в мире.

«Никакого неуважения к Джону Джонсу. Он действующий чемпион в тяжелом весе, но не лучший на данный момент тяжеловес в мире. Конечно, нет.

Ответ на этот вопрос может дать поединок Фрэнсиса Нганну и Тома Аспиналла», – считает экс-боец UFC Дэн Харди.

Нганну намекнул на бой с Джонсом: «Есть только один правильный бой, который умножит твои благословения»

Джонс ответил подписчику: «Называй меня уткой, но Аспиналл проиграет в течение двух-трех боев»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
logoТом Аспиналл
logoФрэнсис Нганну
logoДжон Джонс
logoUFC
Дэн Харди
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