Дэн Харди: «Джонс – не лучший тяжеловес мира. Это определит бой Нганну и Аспиналла»
Дэн Харди не считает Джона Джонса лучшим бойцом тяжелого веса в мире.
«Никакого неуважения к Джону Джонсу. Он действующий чемпион в тяжелом весе, но не лучший на данный момент тяжеловес в мире. Конечно, нет.
Ответ на этот вопрос может дать поединок Фрэнсиса Нганну и Тома Аспиналла», – считает экс-боец UFC Дэн Харди.
Нганну намекнул на бой с Джонсом: «Есть только один правильный бой, который умножит твои благословения»
Джонс ответил подписчику: «Называй меня уткой, но Аспиналл проиграет в течение двух-трех боев»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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