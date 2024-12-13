Евлоев выложил фото с Хабибом: «В представлении не нуждается»
Мовсар Евлоев встретился с Хабибом Нурмагомедовым.
«В представлении не нуждается», − подписал фото полулегковес UFC Мовсар Евлоев, победивший Алджамейна Стерлинга на UFC 310.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мовсара Евлоева
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