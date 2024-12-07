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Ислам Махачев и Арман Царукян провели первый стердаун перед UFC 311

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвященная UFC 311. Турнир пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января.

Главное событие – титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. В 2019 году Махачев победил Царукяна единогласным решением судей.

Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ютуб-канал UFC
Махачев - Царукян
UFC 311
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