Ислам Махачев и Арман Царукян провели первый стердаун перед UFC 311

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвященная UFC 311. Турнир пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января.

Главное событие – титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном . В 2019 году Махачев победил Царукяна единогласным решением судей.

Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые