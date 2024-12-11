Арман Царукян: «Чувствую, что мы с Мерабом вместе. Мы должны побить Ислама и Умара»

Арман Царукян рассказал, что поддержит Мераба в бою с Умаром.

«Я чувствую, что мы с Мерабом вместе. Мы должны побить их. Он грузин, а я армянин, родившийся в Грузии. Мы близки, хорошо знаем друг друга, проходили вместе подготовку. Надеюсь, отпразднуем победы грузино-армянским танцем», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В ночь на 19 января на UFC 311 Царукян проведет реванш с Исламом Махачевым . Мераб Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым .

Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые