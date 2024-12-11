6

Арман Царукян: «Чувствую, что мы с Мерабом вместе. Мы должны побить Ислама и Умара»

Арман Царукян рассказал, что поддержит Мераба в бою с Умаром.

«Я чувствую, что мы с Мерабом вместе. Мы должны побить их. Он грузин, а я армянин, родившийся в Грузии. Мы близки, хорошо знаем друг друга, проходили вместе подготовку. Надеюсь, отпразднуем победы грузино-армянским танцем», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В ночь на 19 января на UFC 311 Царукян проведет реванш с Исламом Махачевым. Мераб Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым.

Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Ариэля Хельвани
logoИслам Махачев
logoUFC
logoМераб Двалишвили
logoАрман Царукян
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
Махачев - Царукян
UFC 311
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб Двалишвили: «Умар получит пощечину после боя. Даже если мне придется полететь в Дагестан»
6сегодня, 07:17
Мераб подрался с фанатом – и обвинил Умара в провокации. Сошел с ума или заговор?
69 декабря, 16:42
Двалишвили считает перепалку с фанатом провокацией Умара: «Больше лжи, неуважения и преднамеренных провокаций с его стороны»
139 декабря, 08:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев встретились с Деметриусом Джонсоном
3 минуты назадФото
Вадим Немков проведет третий бой против Кори Андерсона
14 минут назад
Роберт Уиттакер: «Хамзат повалит Дю Плесси и Стрикленда. Не знаю, как остановить его тейкдаун»
47 минут назад
Дрикус дю Плесси: «Я бы предпочел бой с Хамзатом, но Стрикленду обещали бой»
сегодня, 07:41
Мераб Двалишвили: «Умар получит пощечину после боя. Даже если мне придется полететь в Дагестан»
6сегодня, 07:17
Бивол поставил на Усика в реванше с Фьюри: «Ставлю на Александра, но никогда не знаешь, чего ждать от Тайсона»
вчера, 18:25
UFC опубликовал трейлер последнего турнира в 2024 году
1вчера, 17:49Видео
Шара Буллет выложил фото с Хабибом: «№1 P4P навсегда»
13вчера, 16:35Фото
Гэрри − о словах Усмана: «Камару − маленькая сучка»
5вчера, 15:29
Усман ответил на упреки Гэрри: «Кто ты такой, чтобы я боялся тебя?»
10вчера, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт