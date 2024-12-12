Александр Волков пробил в пресс солисту Slaughter to Prevail Алексу Терриблу

Александр Волков проверил пресс музыканту Александру Шиколаю.

Тяжеловес UFC Александр Волков обменялся ударами в пресс с солистом метал-группы Slaughter to Prevail Александром Шиколаем, известным как Алекс Террибл.

«Мистер Волков едва меня не убил», − подписал видео в соцсетях Шиколай.

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