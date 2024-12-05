Ган − о прогрессе Волкова: «Не увидел ничего особенного в его бою с Павловичем»
Сирил Ган не считает, что Александр Волков добился значительного прогресса.
«Я не увидел ничего особенного в его последнем бою. Его ударка находится на высоком уровне, это был все тот же парень.
В этот раз все будет по-другому, потому что теперь мы будем драться три раунда, а не пять, как было в прошлый раз», − сказал тяжеловес UFC Сирил Ган.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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