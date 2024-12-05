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Ган − о прогрессе Волкова: «Не увидел ничего особенного в его бою с Павловичем»

Сирил Ган не считает, что Александр Волков добился значительного прогресса.

«Я не увидел ничего особенного в его последнем бою. Его ударка находится на высоком уровне, это был все тот же парень.

В этот раз все будет по-другому, потому что теперь мы будем драться три раунда, а не пять, как было в прошлый раз», − сказал тяжеловес UFC Сирил Ган.

Волков − о бое с Джонсом: «Джон не будет драться со мной, он принимает только суперпоединки»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoСирил Ган
тяжелый вес (MMA)
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Волков - Ган
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