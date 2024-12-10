Волков объяснил, почему вышел на бой с Ганом под ковер «Катюши» от Slaughter to Prevail: «Солист приехал в Вегас поддержать меня»
Александр Волков объяснил выбор песни для выхода на бой с Сирилом Ганом.
Напомним, что Александр Волков вышел на бой с Сирилом Ганом под ковер песни «Катюша» в исполнении метал-группы Slaughter to Prevail, солистом которой является россиянин Александр Шиколай, известный как Алекс Террибл.
«Почему эта песня? Это энергичный трек, вы могли и ранее слышать его у меня в социальных сетях, в каких‑то видео.
Плюс исполнитель песни, Александр, приехал на бой меня поддержать. Был рад взять его песню», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
Александр Волков: «Готов драться и с Джонсом, и с Аспиналлом. Для меня тут нет проблем»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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