Волков объяснил, почему вышел на бой с Ганом под ковер «Катюши» от Slaughter to Prevail: «Солист приехал в Вегас поддержать меня»

Александр Волков объяснил выбор песни для выхода на бой с Сирилом Ганом.

Напомним, что Александр Волков вышел на бой с Сирилом Ганом под ковер песни «Катюша» в исполнении метал-группы Slaughter to Prevail, солистом которой является россиянин Александр Шиколай, известный как Алекс Террибл.

«Почему эта песня? Это энергичный трек, вы могли и ранее слышать его у меня в социальных сетях, в каких‑то видео.

Плюс исполнитель песни, Александр, приехал на бой меня поддержать. Был рад взять его песню», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков .

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