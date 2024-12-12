Усман − о бое Рахмонова и Гэрри: «Мы увидели, что Шавкат − зверь, он был готов на все для победы»
Камару Усман высказался о бое между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри.
«Этого я и ожидал. Иэну нужно было находить пространство, это очень хороший и динамичный ударник. А вот Шавкату нужна заруба, ему необходимо достать соперника руками.
У обоих парней есть дыры. Шавкат не справился с Гэрри в стойке, но Иэн проиграл бой, когда Рахмонов несколько раз его перевел.
Я знаю, что это будет не самый захватывающий бой, от которого у людей слюнки текут. Но мы увидели, что Шавкат − зверь.
Он был готов сделать все, чтобы победить. Да, Иэн тоже был готов, но Рахмонов предстал чуть большим зверем, чем Гэрри», − сказал полусредневес UFC Камару Усман.
Напомним, что Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310.
Усман ответил на упреки Гэрри: «Кто ты такой, чтобы я боялся тебя?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем