Усман − о бое Рахмонова и Гэрри: «Мы увидели, что Шавкат − зверь, он был готов на все для победы»

Камару Усман высказался о бое между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри.

«Этого я и ожидал. Иэну нужно было находить пространство, это очень хороший и динамичный ударник. А вот Шавкату нужна заруба, ему необходимо достать соперника руками.

У обоих парней есть дыры. Шавкат не справился с Гэрри в стойке, но Иэн проиграл бой, когда Рахмонов несколько раз его перевел.

Я знаю, что это будет не самый захватывающий бой, от которого у людей слюнки текут. Но мы увидели, что Шавкат − зверь.

Он был готов сделать все, чтобы победить. Да, Иэн тоже был готов, но Рахмонов предстал чуть большим зверем, чем Гэрри», − сказал полусредневес UFC Камару Усман .

Напомним, что Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310.

Усман ответил на упреки Гэрри: «Кто ты такой, чтобы я боялся тебя?»

Гэрри − о словах Усмана: «Камару − маленькая сучка»