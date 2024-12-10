Гэрри − о пятом раунде боя с Шавкатом: «Он был в полном дерьме и дышал задницей»
Иэн Гэрри высказался о концовке боя с Шавкатом Рахмоновым.
«В конце пятого раунда он был в полном дерьме. Шавкат дышал задницей, выглядел сломленным. Я − нет», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри, проигравший Шавкату Рахмонову на UFC 310.
Гэрри не хочет драться с Эдвардсом в Лондоне: «Если в UFC хотят притащить меня в Европу, то только в Дублине»
Гэрри обратился к Шавкату: «Ты принял бой, когда тебе это не было нужно. Ничего, кроме уважения в твой адрес»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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