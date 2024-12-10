Гэрри − о пятом раунде боя с Шавкатом: «Он был в полном дерьме и дышал задницей»

Иэн Гэрри высказался о концовке боя с Шавкатом Рахмоновым.

«В конце пятого раунда он был в полном дерьме. Шавкат дышал задницей, выглядел сломленным. Я − нет», − сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри , проигравший Шавкату Рахмонову на UFC 310.

Гэрри не хочет драться с Эдвардсом в Лондоне: «Если в UFC хотят притащить меня в Европу, то только в Дублине»

Гэрри обратился к Шавкату: «Ты принял бой, когда тебе это не было нужно. Ничего, кроме уважения в твой адрес»