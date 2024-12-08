Шавкат Рахмонов: «Дальше будут бои за титул»
Шавкат Рахмонов пообещал, что дальше будет драться за титул.
«19 боев, 19 побед и 18 досрочных. Первый, кто победил Иэна Гэрри. Дальше будут бои за титул», – написал в соцсетях боец UFC Шавкат Рахмонов.
Напомним, Рахмонов победил Гэрри в соглавном событии UFC 310.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
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