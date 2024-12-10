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Гэрри обратился к Шавката: «Ты принял бой, когда тебе это не было нужно. Ничего, кроме уважения в твой адрес»

Иэн Гэрри обратился к Шавкату Рахмонову.

«Шавкат, ты принял бой, когда тебе это не было нужно. Ты рискнул шансом на титульник. Не испытываю к тебе ничего, кроме уважения.

Поздравляю тебя, с нетерпением жду момента, когда мы увидимся снова. Мы оба знаем, кто из нас более опасный боец», − написал в соцсетях полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Напомним, что Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей.

Иэн Гэрри: «Я вернусь и побью Рахмонова»

Шавкат Рахмонов: «Дальше будут бои за титул»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Иэна Гэрри
полусредний вес (MMA)
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