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Гэрри − о словах Усмана: «Камару − маленькая сучка»

Иэн Гэрри обвинил Камару Усмана в трусости.

«Считаю, что Камару Усман очень-очень избирателен в плане выбора соперников. Он очень осторожен, потому что понимает, что его акции падают.

Не верю, что он хочет выйти со мной в октагон. Камару, на мой взгляд, − маленькая сучка. Не думаю, что он станет драться со мной», − сказал полусредневес UFC Камару Усман.

Усман ответил на упреки Гэрри: «Кто ты такой, чтобы я боялся тебя?»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
logoКамару Усман
полусредний вес (MMA)
logoИэн Гэрри
logoUFC
logoMMA
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