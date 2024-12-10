Гэрри − о словах Усмана: «Камару − маленькая сучка»

Иэн Гэрри обвинил Камару Усмана в трусости.

«Считаю, что Камару Усман очень-очень избирателен в плане выбора соперников. Он очень осторожен, потому что понимает, что его акции падают.

Не верю, что он хочет выйти со мной в октагон. Камару, на мой взгляд, − маленькая сучка. Не думаю, что он станет драться со мной», − сказал полусредневес UFC Камару Усман .

Усман ответил на упреки Гэрри: «Кто ты такой, чтобы я боялся тебя?»