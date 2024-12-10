Усман ответил на упреки Гэрри: «Кто ты такой, чтобы я боялся тебя?»
Камару Усман ответил Иэну Гэрри.
«Его вызов? Заслуживает ли он этого вообще? Я вот вам что скажу: перед боем этого парня с Рахмоновым было много разговоров.
Иэн много болтал: «От меня все бегут!» Послушай, я ни от кого не бегаю, никогда этого не делал.
Не знаю никого в нашем бизнесе, который бы от кого-то бегал. Это то, что мы делаем. Мы деремся ради денег. Если мы не бьемся, то нам не платят.
Любой боец в UFC готов принять любой вызов, если ему хорошо заплатят. Концепция про «Они меня боятся и бегут» ошибочна. Кто ты такой, чтобы я тебя боялся?» − сказал полусредневес UFC Камару Усман.
Гэрри не хочет драться с Эдвардсом в Лондоне: «Если в UFC хотят притащить меня в Европу, то только в Дублине»
Гэрри − о пятом раунде боя с Шавкатом: «Он был в полном дерьме и дышал задницей»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
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