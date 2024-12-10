Усман ответил на упреки Гэрри: «Кто ты такой, чтобы я боялся тебя?»

Камару Усман ответил Иэну Гэрри.

«Его вызов? Заслуживает ли он этого вообще? Я вот вам что скажу: перед боем этого парня с Рахмоновым было много разговоров.

Иэн много болтал: «От меня все бегут!» Послушай, я ни от кого не бегаю, никогда этого не делал.

Не знаю никого в нашем бизнесе, который бы от кого-то бегал. Это то, что мы делаем. Мы деремся ради денег. Если мы не бьемся, то нам не платят.

Любой боец в UFC готов принять любой вызов, если ему хорошо заплатят. Концепция про «Они меня боятся и бегут» ошибочна. Кто ты такой, чтобы я тебя боялся?» − сказал полусредневес UFC Камару Усман.

Гэрри не хочет драться с Эдвардсом в Лондоне: «Если в UFC хотят притащить меня в Европу, то только в Дублине»

Гэрри − о пятом раунде боя с Шавкатом: «Он был в полном дерьме и дышал задницей»