Флойд Мейвезер подвергся нападению антиизраильских протестующих в Лондоне
Флойд Мейвезер-младший подвергся нападению в Лондоне.
Мейвезера окружила толпа антиизраильских протестующих возле ювелирного магазина. Охрана вывела бывшего боксера и усадила в машину.
Представитель Мейвезера заявил, что причиной потасовки стала поддержка Флойда Израиля.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TMZ
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