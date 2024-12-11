Фото
1

Флойд Мейвезер подвергся нападению антиизраильских протестующих в Лондоне

Флойд Мейвезер-младший подвергся нападению в Лондоне.

Мейвезера окружила толпа антиизраильских протестующих возле ювелирного магазина. Охрана вывела бывшего боксера и усадила в машину.

Представитель Мейвезера заявил, что причиной потасовки стала поддержка Флойда Израиля.

Мейвезер провел 8-раундовый бой с внуком мафиози Готти III. Судьи не объявили победителя

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TMZ
logoФлойд Мейвезер-младший
logoбокс
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира: «Даже если бы это была правда, то никогда бы так не сказал»
1825 октября, 07:31
Оскар Де Ла Хойя: «Я отговаривал Канело драться с Флойдом, но он меня не послушал. Теперь он игнорирует бой с Бенавидесом»
31 сентября, 12:54
Де Ла Хойя – Мейвезеру: «Твой бой с Готти – полнейшее дерьмо. Прекрати позорить себя такими боями. Поставь наследие на первое место»
1 сентября, 07:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Томми Фьюри хочет провести реванш с Джейком Полом
8 минут назад
Арман Царукян: «Хабиб – величайший боец в истории легкого дивизиона»
сегодня, 09:05
Диего Лопес вызвал на бой Александра Волкановски: «Можешь выбрать дату и место»
4сегодня, 08:55
Дюбуа – о возможном бое с Кличко: «Если все условия будут соблюдены, давайте драться»
сегодня, 08:49
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев встретились с Деметриусом Джонсоном
6сегодня, 08:42Фото
Вадим Немков проведет третий бой против Кори Андерсона
3сегодня, 08:31
Роберт Уиттакер: «Хамзат повалит Дю Плесси и Стрикленда. Не знаю, как остановить его тейкдаун»
1сегодня, 07:58
Мераб Двалишвили: «Умар получит пощечину после боя. Даже если мне придется полететь в Дагестан»
11сегодня, 07:57
Дрикус дю Плесси: «Я бы предпочел бой с Хамзатом, но Стрикленду обещали бой»
1сегодня, 07:41
Арман Царукян: «Чувствую, что мы с Мерабом вместе. Мы должны побить Ислама и Умара»
11сегодня, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт