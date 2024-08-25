Мейвезер провел 8-раундовый бой с внуком мафиози Готти III. Судьи не объявили победителя

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер-младший подрался с внуком американского мафиози.

Этой ночью в Мехико (Мексика) состоялся выставочный поединок Мейвезера с Джоном Готти III – внуком главы преступной семьи Гамбино.

Бой продлился все восемь раундов, официального решения судей объявлено не было.

Во втором раунде Флойд попросил заменить судью, который, по его мнению, был предвзят. Мейвезер получил несколько предупреждений за удары по затылку.

Мейвезер легче Готти III почти на 10 кг перед выставочным реваншем 

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14 комментариев
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Ну зачем ему участвовать в этом цирке, денег всё мало или ему угрожали если не выйдет на ринг???
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Вышел на чиле, поигрался, поднял бабла, он так может еще 5 лет боксировать точно
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Ответ Евгения Тиунова
Ну зачем ему участвовать в этом цирке, денег всё мало или ему угрожали если не выйдет на ринг???
Не бесплатно же все это он делает
Была статья что он на ставках кучу бабла просаживает
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В фильме Чарли Чаплина здоровенный амбал говорит Чарли - "Если твой сын побьëт моего младшего брата, то я побью тебя".
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Цирковщина
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Он еще судью заменил во время боя
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это явно демократический толерантный бой, не то что бои детей Кадырова
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Ответ Агалар
С сыном Кадырова что ли ?
Джон Готти старший страшнее будет.
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Ответ kudashkinaa@icloud.com
Джон Готти старший страшнее будет.
Чем, он давно умер в тюрьме. Где его ещё иногда били другие заключённые.
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Ответ kudashkinaa@icloud.com
Джон Готти старший страшнее будет.
вчера только посмотрел худфильм " Готти"
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Ответ Евгения Тиунова
Ну зачем ему участвовать в этом цирке, денег всё мало или ему угрожали если не выйдет на ринг???
Второе более вероятно. Получил предложение от которого не возможно отказаться.
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Ответ Moonwa1ker
Второе более вероятно. Получил предложение от которого не возможно отказаться.
Выбирай - или подпись на контракте, или мозги.
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Ответ Евгения Тиунова
Ну зачем ему участвовать в этом цирке, денег всё мало или ему угрожали если не выйдет на ринг???
А почему нет ? Новый опыт . Развлекается на пенсии
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