Мейвезер провел 8-раундовый бой с внуком мафиози Готти III. Судьи не объявили победителя

Флойд Мейвезер-младший подрался с внуком американского мафиози.

Этой ночью в Мехико (Мексика) состоялся выставочный поединок Мейвезера с Джоном Готти III – внуком главы преступной семьи Гамбино.

Бой продлился все восемь раундов, официального решения судей объявлено не было.

Во втором раунде Флойд попросил заменить судью, который, по его мнению, был предвзят. Мейвезер получил несколько предупреждений за удары по затылку.

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