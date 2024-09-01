Оскар Де Ла Хойя: «Я отговаривал Канело драться с Флойдом, но он меня не послушал. Теперь он игнорирует бой с Бенавидесом»

Оскар Де Ла Хойя хотел переубедить Сауля Альвареса драться с Флойдом Мейвезером

«Я сказал Канело : «Не дерись с Флойдом, потому что ты слишком молод. У тебя нет опыта». Ему был 21 год, но он напрягал мышцы и говорил: «Я могу одолеть Мейвезера . Я самый лучший».

И что он получил?

Бой с Джейком Полом ? Я могу его устроить, но Канело ненавидит меня до чертиков. Это было бы много денег, но не наследие. Не думаю, что ему есть что доказывать. Он дерется за деньги. Но игнорировать бой с Давидом Бенавидесом плохо для его репутации», – заявил экс-чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя .

Напомним, Канело дрался с Мейвезером-младшим в 2013-м. Бой закончился победой Флойда решением большинства судей.

Де Ла Хойя – Мейвезеру: «Твой бой с Готти – полнейшее дерьмо. Прекрати позорить себя такими боями. Поставь наследие на первое место»

Канело: «Я не злюсь на Де Ла Хойю, но с PBC моя карьера была бы успешнее»