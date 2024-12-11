Дюбуа – о возможном бое с Кличко: «Если все условия будут соблюдены, давайте драться»
Даниэль Дюбуа прокомментировал возможный бой против Владимира Кличко.
«Сейчас в боксе может произойти что угодно. Мне кажется, раньше об этом уже говорили, но он не решился. Если все условия будут соблюдены, давайте драться», – сказал Даниэль Дюбуа.
В последний раз Владимир Кличко дрался в апреле-2017, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.
Владимир Кличко отказался от боя с Даниэлем Дюбуа из-за негативной реакции медиа на бой Тайсона и Пола (Daily Mail)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
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