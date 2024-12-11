Дюбуа – о возможном бое с Кличко: «Если все условия будут соблюдены, давайте драться»

Даниэль Дюбуа прокомментировал возможный бой против Владимира Кличко.

«Сейчас в боксе может произойти что угодно. Мне кажется, раньше об этом уже говорили, но он не решился. Если все условия будут соблюдены, давайте драться», – сказал Даниэль Дюбуа .

В последний раз Владимир Кличко дрался в апреле-2017, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.

Владимир Кличко отказался от боя с Даниэлем Дюбуа из-за негативной реакции медиа на бой Тайсона и Пола (Daily Mail)