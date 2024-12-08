Бивол – об эмоциях от поражения Бетербиеву: «Это было неприятно. Но важно делать выводы»
Дмитрий Бивол объяснил отношение к поражению от Артура Бетербиева.
«Поражение – это было неприятно. Никаких приятных эмоций от этого быть не может. Но важно правильно реагировать на такие ситуации, чтобы они проходили иначе. Делать выводы из произошедшего», – сказал бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, в октябре Бетербиев победил Бивола решением большинства судей. Реванш состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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