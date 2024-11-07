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Колби хочет драться с Маддаленой: «В этом бое есть смысл: Джек – непобежденный и бесстрашный»

Колби Ковингтон заинтересован в бое с Джеком Делла Маддаленой.

«Думаю, в этом бое есть смысл. Джек – непобежденный, голодный, он бесстрашный. Вы знаете, это захватывающий боец.

Думаю, что этот бой заинтригует фанатов, это высококлассный поединок. Маддалена – топовый претендент, победитель станет следующим в титульной гонке», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон, который в последний раз дрался в декабре-2023, проиграв Леону Эдвардсу.

Дана Уайт, Илон Маск и Колби Ковингтон посетили резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго во время выборов

Колби Ковингтон может провести бой против Иэна Гэрри

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoКолби Ковингтон
Джек Делла Маддалена
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