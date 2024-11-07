Колби хочет драться с Маддаленой: «В этом бое есть смысл: Джек – непобежденный и бесстрашный»

Колби Ковингтон заинтересован в бое с Джеком Делла Маддаленой.

«Думаю, в этом бое есть смысл. Джек – непобежденный, голодный, он бесстрашный. Вы знаете, это захватывающий боец.

Думаю, что этот бой заинтригует фанатов, это высококлассный поединок. Маддалена – топовый претендент, победитель станет следующим в титульной гонке», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон , который в последний раз дрался в декабре-2023, проиграв Леону Эдвардсу.

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