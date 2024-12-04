Ислам Махачев: «Ковингтон не может боями что-то доказать, поэтому старается языком быть на слуху»

Ислам Махачев высказался о Колби Ковингтоне.

«Колби не может боями что-то доказать, поэтому старается языком быть на слуху. Он не говорит о бойцах, которых нет в топ-15. Он говорит о тех, кто уже много чего добился, и он мастер трештока.

Он говорит, что не гоняет вес, но это неправда. Все гоняют вес. Например, Камару Усман, весит больше 90 кг, он огромный. А я не вешу даже 86 кг. У меня максимальный вес, когда я тренируюсь, 82-83 кг. Меня не цепляют слова Ковингтона . Когда про меня говорит человек, который не может нормально драться, меня это вообще не беспокоит», – сказал боец UFC Ислам Махачев .

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