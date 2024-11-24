Хоакин Бакли: «Ненавижу доводить бой до решения. Думаю, что мы с Колби решим все вопросы в середине октагона»

Хоакин Бакли хочет досрочно закончить бой с Колби Ковингтоном.

«Колби говорил, что его не нокаутировали. И он прав. Он не был в бессознательном состоянии. Но я действительно думаю, что мы – те бойцы, которые решают все вопросы в середине октагона. Это наш стиль. Выясним, кто лучше.

Я ненавижу доводить дело до судейского решения. Всегда хочу закончить досрочно и делаю для этого все, что от меня зависит», – заявил боец UFC Хоакин Бакли .

Напомним, в ночь на 15 декабря Ковингтон и Бакли возглавят последний турнир UFC в 2024 году.

Гэрри − о бое Ковингтона и Бакли: «Колби прячется от меня. Сука, куколд и ссыкло. Хоакин, пожалуйста, выруби его»

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