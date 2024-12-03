Бетербиев − об анонсе реванша с Биволом: «Увидимся вновь 22 февраля»
Артур Бетербиев отреагировал на реванш с Дмитрием Биволом.
«Вновь увидимся в Эр-Рияде 22 февраля», − написал в телеграм-канале абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Напомним, что 12 октября Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей в бою за звание чемпиона WBA, WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.
Официально: реванш между Бетербиевым и Биволом пройдет 22 февраля
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Артура Бетербиева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости