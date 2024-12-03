Бетербиев − об анонсе реванша с Биволом: «Увидимся вновь 22 февраля»

Артур Бетербиев отреагировал на реванш с Дмитрием Биволом.

«Вновь увидимся в Эр-Рияде 22 февраля», − написал в телеграм-канале абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев .

Напомним, что 12 октября Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей в бою за звание чемпиона WBA, WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Официально: реванш между Бетербиевым и Биволом пройдет 22 февраля