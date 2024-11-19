Кормье − о положении Чендлера: «Майкл проиграл, но в выигрышном положении: он получит бой с Конором»

Даниэль Кормье высказался о поражении Майкла Чендлера.

«Я еще до боя с Оливейрой сказал, что у Чендлера будет больше шансов получить бой с Конором , если он проиграет.

Майкл проиграл этот бой, он показал уязвимость, но также продемонстрировал выносливость и стойкость.

Ему не нужно постоянно побеждать, для него это пройденный этап. Он проиграл, но снова в выигрышном положении.

Майкл получит бой с Макгрегором, это будет грандиозно. Я только приветствую этот поединок», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье .

Напомним, что Майкл Чендлер проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.

Конор похвалил Чендлера за бой с Оливейрой: «Увольте его! Ладно, шучу, мне нравится безумный Майкл»