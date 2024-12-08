Иэн Гэрри: «Я вернусь и побью Рахмонова»
Иэн Гэрри пообещал взять реванш у Шавката Рахмонова.
«Я вернусь и побью этого парня», – заявил боец UFC Иэн Гэрри.
Напомним, Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри в соглавном событии UFC 310.
Евлоев заборол экс-чемпиона, а Рахмонова чуть не задушили. Чем еще запомнился UFC 310?
Гэрри не согласен с поражением Рахмонову: «Шавкат ничего не показал. Он победил лишь по мнению судей»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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