Иэн Гэрри: «Я в гребанной башке Шавката. Завтра прикончу его»

Иэн Гэрри уверен, что сумел лишить Рахмонова хладнокровия.

«Шавкат обычно не становится таким эмоциональным... Отвечаю, я в его гребанной башке. Завтра я его прикончу», – заявил боец UFC Иэн Гэрри .

Напомним, Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном событии UFC 310.

Битвы взглядов перед UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Волков – Ган, Евлоев – Стерлинг

UFC 310: Ган – Волков, Евлоев – Стерлинг, Шавкат – Гэрри и другие бои