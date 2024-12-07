Иэн Гэрри: «Я в гребанной башке Шавката. Завтра прикончу его»
Иэн Гэрри уверен, что сумел лишить Рахмонова хладнокровия.
«Шавкат обычно не становится таким эмоциональным... Отвечаю, я в его гребанной башке. Завтра я его прикончу», – заявил боец UFC Иэн Гэрри.
Напомним, Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном событии UFC 310.
Битвы взглядов перед UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Волков – Ган, Евлоев – Стерлинг
UFC 310: Ган – Волков, Евлоев – Стерлинг, Шавкат – Гэрри и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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