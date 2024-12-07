Гэрри – о стердауне с Рахмоновым: «Он начал толкать меня головой. Я говорю: «Давай сделаем это»
Иэн Гэрри рассказал о напряженной битве взглядов с Шавкатом Рахмоновым.
«Он начал толкать меня головой. Я говорю: «Давай сделаем это». Потом он подошел еще ближе, пошел ## ### отсюда. Ты хочешь сделать это? Ну пойдем! Я могу прямо сейчас, а не только завтра. Он принес эту энергию, а я вернул ее ему», – заявил боец UFC Иэн Гэрри.
Напомним, Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном событии UFC 310.
Волков, Евлоев и Рахмонов штурмуют UFC. До титулов – шаг
Волков и Рахмонов идут за титулом, Евлоев подерется с экс-чемпионом. Онлайн UFC 310 в Лас-Вегасе
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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