Поветкин будет болеть за Усика в бою с Фьюри: «Какими бы ни были наши отношения с Украиной, я буду болеть за Александра»
Александр Поветкин будет болеть за Усика в бою с Фьюри.
«Думаю, Усик снова должен победить. И, какими бы ни были наши отношения с Украиной, я буду болеть за Александра», – сказал олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.
Напомним, Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «РИА Новости»
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