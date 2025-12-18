Джейк Пол: «Никто не сделал для бокса больше за последние 10 лет, чем я»

Пол считает, что он многое делает для бокса.

Джейк Пол высказался о боксерской карьере.

«Никто не сделал для бокса больше за последние 10 лет, чем я. Джошуа – классический боксер, он занимается этим всю жизнь. Но я более важен для бокса. Если бы людям был важен бокс, они хотели бы моей победы», – сказал Пол.

Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне .

Джейк Пол не зло