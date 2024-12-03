Александр Емельяненко выступит на турнире NFL в Ингушетии 21 декабря
Александр Емельяненко проведет первый бой за полтора года.
Как сообщает пресс-служба ингушского промоушена NFL, Александр Емельяненко выступит на турнире 21 декабря, соперник пока не определен.
В последний раз Емельяненко дрался в мае-2023, когда победил блогера Евгения Ершова. После этого Александр отправился в Ингушетию в центр реабилитации, где боролся с алкогольной зависимостью.
Александр Емельяненко подписал контракт с новой организацией
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: NFL
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