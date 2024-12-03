Александр Емельяненко выступит на турнире NFL в Ингушетии 21 декабря

Александр Емельяненко проведет первый бой за полтора года.

Как сообщает пресс-служба ингушского промоушена NFL, Александр Емельяненко выступит на турнире 21 декабря, соперник пока не определен.

В последний раз Емельяненко дрался в мае-2023, когда победил блогера Евгения Ершова. После этого Александр отправился в Ингушетию в центр реабилитации, где боролся с алкогольной зависимостью.

Александр Емельяненко подписал контракт с новой организацией

В Ингушетии готовы организовать реванш Емельяненко – Дацик