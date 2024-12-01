Владимир Хрюнов: «Иван Емельяненко может подраться 13 декабря»

Владимир Хрюнов подтвердил возможность бой Ивана Емельяненко в декабре.

«Если все будет в порядке, Иван может провести бой против Юрия Рябого 13 декабря», – сказал промоутер Владимир Хрюнов .

Ранее стало известно, что Емельяненко-младший предстанет перед судом 4 декабря по делу об уличной драке.

Хрюнов – о Яне: «Думаю, Петр обрел второе дыхание. Не сомневаюсь, что он победит Двалишвили»

Хрюнов о поединке Дацик – Емельяненко: «Вряд ли это возможно организовать»