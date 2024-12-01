Владимир Хрюнов: «Иван Емельяненко может подраться 13 декабря»
Владимир Хрюнов подтвердил возможность бой Ивана Емельяненко в декабре.
«Если все будет в порядке, Иван может провести бой против Юрия Рябого 13 декабря», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Ранее стало известно, что Емельяненко-младший предстанет перед судом 4 декабря по делу об уличной драке.
Хрюнов – о Яне: «Думаю, Петр обрел второе дыхание. Не сомневаюсь, что он победит Двалишвили»
Хрюнов о поединке Дацик – Емельяненко: «Вряд ли это возможно организовать»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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