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Владимир Хрюнов: «Иван Емельяненко может подраться 13 декабря»

Владимир Хрюнов подтвердил возможность бой Ивана Емельяненко в декабре.

«Если все будет в порядке, Иван может провести бой против Юрия Рябого 13 декабря», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее стало известно, что Емельяненко-младший предстанет перед судом 4 декабря по делу об уличной драке.

Хрюнов – о Яне: «Думаю, Петр обрел второе дыхание. Не сомневаюсь, что он победит Двалишвили»

Хрюнов о поединке Дацик – Емельяненко: «Вряд ли это возможно организовать»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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